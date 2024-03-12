الممثلة رباب كويد تعلن دخولها القفص الذهبي

2024-03-12 / 13:04
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هبة بريس - فن

أعلنت الممثلة المغربية، رباب كويد، دخولها القفص الذهبي.

ونشرت رباب كويد، على حسابها بموقع “انستغرام” صورا من حفل عقد القران.

وعلقت رباب على صورها قائلة: “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 🤍✨اللهم اجعله لي كما أحبّ، و اجعلني له كما يحبّ، و اجعلنا معاً كما تحبّ و ترضى.”٠”

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