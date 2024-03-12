الممثلة رباب كويد تعلن دخولها القفص الذهبي
هبة بريس - فن
أعلنت الممثلة المغربية، رباب كويد، دخولها القفص الذهبي.
ونشرت رباب كويد، على حسابها بموقع “انستغرام” صورا من حفل عقد القران.
وعلقت رباب على صورها قائلة: “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 🤍✨اللهم اجعله لي كما أحبّ، و اجعلني له كما يحبّ، و اجعلنا معاً كما تحبّ و ترضى.”٠”تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
3 تعليقات
رباب كويد تعلن دخولها القفص الذهبي ..
تهانينا لها وألف مبروك ..
مبروكة بالرفه والبنين..