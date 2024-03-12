جدة إبراهيم دياز: “لقد إختار المغرب وسوف أدعمه أينما حل وارتحل”

جدة إبراهيم دياز: “لقد إختار المغرب وسوف أدعمه أينما حل وارتحل”

2024-03-12 / 11:10
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علقت الإسبانية دولوريس، جدة اللاعب إبراهيم دياز على قرار نجم ريال مدريد باختيار تمثيل المنتخب الوطني المغربي بدلا من المنتخب الإسباني.

وقالت دولوريس في تصريح نقلته وسائل إعلام إسبانية: “لقد علمت بهذا القرار عن طريق ابنتي. لقد اتصلت به إسبانيا لكنه في الأخير سيلعب مع المغرب، فوالده وجدته ينحدران من هناك”.

وأضافت: “”كان من الصعب عليه الاختيار. لكن الآن سأساند المغرب، وسأدعم إبراهيم أينما حل وارتحل”.

يشار إلى أن إبراهيم دياز إختار تمثيل المنتخب الوطني المغربي بدلا من إسبانيا، بعدما تلقى دعوتين من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والإتحاد الإسباني، ليقرر في الأخير حمل قميص أُسود الأطلس.

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