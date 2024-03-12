ترامب: سأفرج عن مهاجمي الكابيتول فور عودتي للرئاسة

هبة بريس - وكالات

تعهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بالإفراج عن من سماهم بـ”الرهائن” من مهاجمي مبنى الكابيتول مطلع العام 2021، بحال فوزه بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.

وكتب ترامب عبر منصته “تروث سوشيال” أمس الاثنين “إن الإجراءات الأولى التي سأتخذها بصفتي الرئيس المقبل ستكون إغلاق الحدود” مع المكسيك، و”الإفراج عن رهائن السادس من يناير المسجونين ظلماً”.

هذا واقتحم عدد من أنصار الرئيس السابق مبنى الكونغرس الأميركي في السادس من يناير 2021، بدفع من اتهاماته بحصول عمليات تزوير في الانتخابات الرئاسية التي خسرها لصالح منافسه الديمقراطي جو بايدن، وسعياً لعدم تثبيت نتائج هذه الانتخابات رسمياً.

وتمّ توجيه الاتهام الى أكثر من 1350 شخصاً بالضلوع في الاعتداءات على الكابيتول، وفق آخر الأرقام الصادرة عن وزارة العدل الأسبوع الماضي. وصدرت أحكام بالسجن بحق نحو 500 منهم.

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