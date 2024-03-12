برشلونة يقترب من التعاقد مع لاعب الريال السابق

اقترب برشلونة من الحصول على توقيع لاعب سابق في ريال مدريد، في الصيف المقبل، بحسب تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء.

وقالت صحيفة “سبورت”، إن برشلونة بات على أعتاب التوقيع مع ماركوس باريجو، 18 عاما، من رايو فاليكانو، على الرغم من وجود اهتمام قوي بضمه من ريال مدريد، ومناشستر سيتي.

وأشارت إلى أن باريجو يقدم مستوى مبهرا مع فاليكانو، وجذبت قدمه اليسرى انتباه العديد من كبار أوروبا، لكنه منح وعدا لمسؤولي برشلونة بالانتقال إلى البلوجرانا.

وأوضحت أن باريجو شوهد في مقر برشلونة بالفعل، ومن المتوقع أن يوقع قريبا على عقود انتقاله للبارسا.

وذكرت أن باريجو لعب في فرق الشباب بريال مدريد، لكن تم استبعاده بسبب سوء لياقته البدنية، لينفجر بعد ذلك مع فاليكانو عقب تحسن لياقته البدنية، الأمر الذي لفت انتباه الميرنجي وجعله يحاول استعادته.

وتواصلت “سبورت” مع ممثلي اللاعب الذي اعترفوا بأنه حسم مستقبله بالفعل، دون الكشف عن الوجهة.

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