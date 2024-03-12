برشلونة يقترب من التعاقد مع لاعب الريال السابق

برشلونة يقترب من التعاقد مع لاعب الريال السابق

2024-03-12 / 10:05
0

اقترب برشلونة من الحصول على توقيع لاعب سابق في ريال مدريد، في الصيف المقبل، بحسب تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء.

وقالت صحيفة “سبورت”، إن برشلونة بات على أعتاب التوقيع مع ماركوس باريجو، 18 عاما، من رايو فاليكانو، على الرغم من وجود اهتمام قوي بضمه من ريال مدريد، ومناشستر سيتي.

وأشارت إلى أن باريجو يقدم مستوى مبهرا مع فاليكانو، وجذبت قدمه اليسرى انتباه العديد من كبار أوروبا، لكنه منح وعدا لمسؤولي برشلونة بالانتقال إلى البلوجرانا.

وأوضحت أن باريجو شوهد في مقر برشلونة بالفعل، ومن المتوقع أن يوقع قريبا على عقود انتقاله للبارسا.

وذكرت أن باريجو لعب في فرق الشباب بريال مدريد، لكن تم استبعاده بسبب سوء لياقته البدنية، لينفجر بعد ذلك مع فاليكانو عقب تحسن لياقته البدنية، الأمر الذي لفت انتباه الميرنجي وجعله يحاول استعادته.

وتواصلت “سبورت” مع ممثلي اللاعب الذي اعترفوا بأنه حسم مستقبله بالفعل، دون الكشف عن الوجهة.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of نهضة بركان يتعرف على خصمه في ربع نهائي كأس الكونفدرالية

نهضة بركان يتعرف على خصمه في ربع نهائي كأس…

2024-03-12 / 12:36
Photo of جدة إبراهيم دياز: “لقد إختار المغرب وسوف أدعمه أينما حل وارتحل”

جدة إبراهيم دياز: “لقد إختار المغرب وسوف أدعمه أينما…

2024-03-12 / 11:10
Photo of أشغال ملعب الرباط تتسارع و توقعات بأن يكون جاهزا قبل موعده المحدد

أشغال ملعب الرباط تتسارع و توقعات بأن يكون جاهزا…

2024-03-12 / 11:09
Photo of رحيمي يذرف الدموع ويوجه رسالة مشفرة للركراكي

رحيمي يذرف الدموع ويوجه رسالة مشفرة للركراكي

2024-03-12 / 10:11
Photo of دوري أبطال آسيا.. رحيمي يسجل ثنائية ويساهم في قيادة العين للتأهل إلى نصف النهائي

دوري أبطال آسيا.. رحيمي يسجل ثنائية ويساهم في قيادة…

2024-03-11 / 22:08
Photo of منع طارق تيسودالي من السياقة في بلجيكا

منع طارق تيسودالي من السياقة في بلجيكا

2024-03-11 / 20:29
Photo of ياسين بونو يساهم في دخول الهلال السعودي لموسوعة “غينيس”

ياسين بونو يساهم في دخول الهلال السعودي لموسوعة “غينيس”

2024-03-11 / 18:41
Photo of محمد صلاح يتلقى عرضا جديدا من الدوري السعودي

محمد صلاح يتلقى عرضا جديدا من الدوري السعودي

2024-03-11 / 17:18
Photo of الكشف عن تفاصيل إجتماع برشلونة مع وكيلة هالاند

الكشف عن تفاصيل إجتماع برشلونة مع وكيلة هالاند

2024-03-11 / 15:22
Photo of هلال الناظور للكرة النسوية يفوز على نجوم المستقبل البيضاوي

هلال الناظور للكرة النسوية يفوز على نجوم المستقبل البيضاوي

2024-03-11 / 13:51

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق