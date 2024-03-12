رحيمي يذرف الدموع ويوجه رسالة مشفرة للركراكي

رحيمي يذرف الدموع ويوجه رسالة مشفرة للركراكي

2024-03-12 / 10:11
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وجه الدولي المغربي سفيان رحيمي، نجم نادي العين الإماراتي رسالة مشفرة للناخب الوطني وليد الركراكي بعدما سجل ثنائية أمام النصر السعودي وساهم في قيادة فريقه للتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال رحيمي في تصريح له بعد نهاية المباراة وهو يذرف الدموع: “éاكثير من الأشياء هي التي جعلتني أبكي، فريق العين أعطاني الثقة والجماهير المغربية كذلك لأحضر في هذه المباريات الكبيرة، وشكرا لكل من وثق في سفيان ومازال هناك خيرا إن شاء الله”.

وتأتي تصريحات سفيان رحيمي في ظل تعالي الأصوات المطالبة بإستدعائه إلى صفوف المنتخب الوطني المغربي، إذ لم يحصل اللاعب على أي فرصة مع أسود الأطلس منذ إمساك المدرب وليد الركراكي بزمام الأمور.

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