تامر حسني يجتمع مع طليقته بسمة وأبنائهما في أول ايام رمضان
هبة بريس - فن
اجتمع الفنان تامر حسني، بطليقته بسمة بوسيل وأبنائهما الثلاثة في أول أيام رمضان.
ونشرت بسمة بوسيل صورة لهما عبر حسابه على إنستجرام، وكتبت قائلة: “كل سنة وأنتم طيبين رمضان كريم”.
ورد تامر حسني على صورة طليقته: “كل سنة وانتي طيبة يا بسومي انتي وكل ولادنا وكل العيلة”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
7 تعليقات
واحنا مالنا
وا حنا مالنا
رمضان مبارك سعيد وكل عام وانتم بخير..
رمضان كريم وعائلة تامر حسني بألف خير..
اللهم أهله علينا باليمن والبركات والصحة والعافية للجميع..
كل سنة وأنتم بخير..
صورة لعائلة رائعة تجمع بين الود والاحترام والتقدير