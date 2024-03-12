تامر حسني يجتمع مع طليقته بسمة وأبنائهما في أول ايام رمضان

هبة بريس - فن

اجتمع الفنان تامر حسني، بطليقته بسمة بوسيل وأبنائهما الثلاثة في أول أيام رمضان.

ونشرت بسمة بوسيل صورة لهما عبر حسابه على إنستجرام، وكتبت قائلة: “كل سنة وأنتم طيبين رمضان كريم”.

ورد تامر حسني على صورة طليقته: “كل سنة وانتي طيبة يا بسومي انتي وكل ولادنا وكل العيلة”.

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