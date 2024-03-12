أشغال ملعب الرباط تتسارع و توقعات بأن يكون جاهزا قبل موعده المحدد

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تسير أشغال الملعب الجديد بالرباط بوتيرة سريعة، حيث تعكف مختلف الفرق المكلفة بعمليات البناء و التشييد على العمل ليلا نهارا للانتهاء من المرحلة الأولى التي تهم الأشغال الكبرى و هي المتعلقة بالمدرجات.

و حسب ما عاينت هبة بريس، فالأشغال حاليا تجاوزت نسبة 30 في المئة، و هي الأشغال التي تأخد عادة الوقت الأكبر بالنظر لكونها تتعلق بالأساسات الهيكلية و المدرجات السفلية، حيث تم الانتهاء من هاته المرحلة بنسبة كبيرة.

و يتم حاليا التركيز على الطابقين الثاني و الثالث للملعب، و اللذين قد يستغرقا حوالي ثلاث أشهر من الزمن تقريبا وفق تقديرات بعض المختصين، و هي ذاتها التقديرات التي ذهبت للتأكيد أن الأشغال إذا استمرت بذات الاحترافية و السرعة فقد يكون الملعب جاهزا مع بداية السنة المقبلة، في أواخر يناير أو بداية فبراير، أي قبل موعد التسليم المتفق عليه.

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