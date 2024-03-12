بالأرقام.. أسعار العقارات السكنية و البقع الأرضية في المغرب ترتفع

2024-03-12 / 12:00
5

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أفاد كل من بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بأن مؤشر أسعار الأصول العقارية سجل ارتفاعا نسبته 0,6 في المائة، خلال مجمل سنة 2023 مقارنة بالسنة التي قبلها.

و أوضحت مذكرة مشتركة حول مؤشر أسعار الأصول العقارية والتوجه العام للسوق العقارية، أن هذا النمو يشمل ارتفاعات بنسبة 1,5 في المائة في أسعار البقع الأرضية، وبنسبة 1,8 في المائة في أسعار الممتلكات المعدة للاستعمال المهني.

و في ما يخص عدد المبيعات، فقد أظهر ارتفاعا بنسبة 5,1 في المائة سنة 2023، يعكس ارتفاعات بنسب 6,3 في المائة بالنسبة للعقارات السكنية، و5,8 في المائة بالنسبة للعقارات المعدة للاستعمال المهني، وبنسبة 0,3 للبقع الأرضية.

و سجلت أسعار العقارات السكنية ارتفاعا بنسبة 0,6 في المائة، نتيجة ارتفاع بنسبة 0,8 في المائة في أسعار الشقق، وبنسبة 1 في المائة في أسعار المنازل، وانخفاض نسبته 2,1 في المائة في أسعار الفيلات.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of مشروع ضخم.. الحكومة تمنح 300 ألف هكتار للراغبين في الاسثتمار في الهيدروجين الأخضر

مشروع ضخم.. الحكومة تمنح 300 ألف هكتار للراغبين في…

2024-03-12 / 16:29
Photo of في أول ايام رمضان.. هذه أسعار الخضر والفواكه بالسوق الاسبوعي ببركان

في أول ايام رمضان.. هذه أسعار الخضر والفواكه بالسوق…

2024-03-12 / 15:58
Photo of جاذبية المغرب تواصل إغراء السياح و أكثر من مليون و100 ألف سائح خلال شهر

جاذبية المغرب تواصل إغراء السياح و أكثر من مليون…

2024-03-12 / 10:33
Photo of “نتعاونو على الخير”.. سنطرال دانون تساهم بـ 90 ألف فطور وتوزع 8000 سلة غذائية

“نتعاونو على الخير”.. سنطرال دانون تساهم بـ 90 ألف…

2024-03-11 / 17:55
Photo of أمام الحكومة.. الصديقي يستعرض تموين الأسواق بالمواد الغذائية خلال شهر رمضان

أمام الحكومة.. الصديقي يستعرض تموين الأسواق بالمواد الغذائية خلال…

2024-03-11 / 17:38
Photo of سلطات إسبانيا تستجيب ل”كومادير” و تتحرك لحماية شاحنات السلع المغربية

سلطات إسبانيا تستجيب ل”كومادير” و تتحرك لحماية شاحنات السلع…

2024-03-11 / 16:27
Photo of الـCDG والـONCF يوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية

الـCDG والـONCF يوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية

2024-03-11 / 15:45
Photo of قبيل رمضان.. أسعار الحمص المستورد تنخفض و العدس يرتفع

قبيل رمضان.. أسعار الحمص المستورد تنخفض و العدس يرتفع

2024-03-11 / 13:25
Photo of بعد قرار إسبانيا الاعتراف ب”البيرمي” المغربي.. عروض شغل لآلاف سائقي الشاحنات المغاربة

بعد قرار إسبانيا الاعتراف ب”البيرمي” المغربي.. عروض شغل لآلاف…

2024-03-11 / 11:14
Photo of بنك المغرب: “سعر صرف الدرهم ارتفع مؤخرا مقارنة باليورو و الدولار”

بنك المغرب: “سعر صرف الدرهم ارتفع مؤخرا مقارنة باليورو…

2024-03-11 / 10:38

‫5 تعليقات

  1. هههههههه ، فقط الأثمان من ترتفع ، ولا احد يشتري ، انها معادلة الدول الفاشلة
    دول تحكمها دمم

    رد

  5. أثمنة العقار في تدني و الشاري الله يجيب، كثرة السماسرة الوهم و الوهم يشتري، من منظوري الخاص، العقارات تعيش غي أزمة سببها البحر الأحمر و القضية الفلسطينية زيادة على الحرب غي أكرانيا، و العقار سيعرف انتعاشا خفيفا في سنة 2035 انشاء الله حسب الدراسة التي قمت بها في نهاية سنة 2023.

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق