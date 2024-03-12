طقس الثلاثاء.. استمرار برودة الجو بعموم مناطق المملكة
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أن يكون الطقس باردا نسبيا مع تكون صقيع محلي، خلال الصباح والليل، بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية.
وستتكون سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية خلال الصباح والليل شمال الأقاليم الجنوبية للمملكة ومحليا بالسهول الأطلسية الشمالية والوسطى، فضلا عن تناثر حبات من الغبار جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي.
كما يرتقب هبوب رياح محليا قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة، وجنوب المنطقة الشرقية والأطلس الصغير.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 02 و 07 درجات بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 12 و 16 درجة بسوس وغرب وجنوب الأقاليم الجنوبية، وأقصى الجنوب-الشرقي. وستكون ما بين 07 و 11 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.
أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد بعض الارتفاع على العموم .
وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين العرائش وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل .تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
7 تعليقات
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت..
الحمد لله على كل هاته التساقطات المطرية الأخيرة..
اللهم زدنا ولا تنقصنا يآرب العالمين..
انتعاش لحقينة السدود والأبار والفرشات المائية..
علينا جميعا الحفاظ على الماء لأنه مادة حيوية أساسية..
يجب إقامة صلاة الاستسقاء في المساجد..
وجعلنا من الماء كل شيء حي..