مرصد حقوقي يعلن وفاة 40 حراگا في شهرين

هبة بريس _ الرباط

اعلن “مرصد الشمال لحقوق الإنسان” عن غرق حوالي 40 مهاجر غير نظامي مغربي بالمتوسط، خلال يناير وفبراير 2024، بالبحر الأبيض المتوسط، أثناء محاولتهم الوصول إلى جنوب إسبانيا أو مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين.

وأصدر المرصد، بلاغا يقول فيه أن عودة الهجرة غير نظامية للشباب المغاربة، بما فيهم القاصرين بدأت تعرف تزايدا ملفتا مع استمرار تدهور الوضعية الاقتصادية والاجتماعية وفقدان الامل، وغياب شبه تام للمؤسسات الاجتماعية وعلى رأسها المدرسة.

وسجل المصدر نجاح أزيد من 700 مهاجر غير نظامي مغربي في الوصول إلى مدينة سبتة فقط، بمعدل محاولات يومية تصل الى 100 محاولة، تتم بين الفنيدق- سبتة أو بليونش- سبتة

.وأبرز المرصد ذاته أن هذه “الأرقام المفجعة توزعت في غرق 16 شاب أثناء محاولتهم الوصول إلى شواطئ سبتة سباحة، وفقدان 15 آخرين، وغرق 9 أشخاص أثناء انقلاب قارب انطلق من شواطئ الناظور- الدرويش. أغلبهم الفئة العمرية ما بين 16 و30 سنة”.

و يسجل المرصد “ارتفاع محاولات هجرة القاصرين غير مصحوبين نحو شواطئ سبتة المحتلة انطلاق من شواطئ الفنيدق بمعدل سباحة تصل الى أزيد من 10 كلمترات، تستغرق ما بين 10 الى 15 ساعات بين المقطع البحري الفنيدق – سبتة، أو بليونش- سبتة الذي يستغرق ساعتين كمعدل ويعرف تيارات بحرية باردة وقوية، وتزداد خطورة، هذا المقطع، بسبب الصخور الذي توجد على شواطئه”.وأوضح المرصد الحقوقي أنه قام بتجميع البيانات والمعطيات بعد فحص وتدقيق بناء على شبكة علاقات، وتواصل مباشر مع أطراف متعددة، ورصد لما ينشر على شبكات التواصل الاجتماعي”.

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