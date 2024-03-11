حزب : كل تعديل للمدونة يجب أن يتم في ظل المرجعية الإسلامية والدستور

هبة بريس _ الرباط

أكد “حزب الوحدة والديمقراطية”، أن كل تعديل على مدونة الأسرة، يجب أن يتمحور في نطاق المرتكزات الأساسية التالية، وهي المرجعية الإسلامية، ودستور المملكة، والتوجيهات الملكية السامية، والقناعات الشعبية المتأصلة في المجتمع المغربي على امتداد القرون الماضية.

وشدد الحزب في بلاغ له ، الاثنين 11 مارس 2024، أن هذه اللبنات الجوهرية هي التي من شأنها أن تَجمع بين الزوجين وتوطد العلاقة بينهما، مما يحافظ على بناءٍ سليم للأسرة المغربية، تظل فيه لكلٍّ من المرأة والرجل المكانةُ المتميزة التي تصون كرامتهما معاً، وتُبْقي على الاحترام المتبادَل بينهما.

واسترسل، وذلك في ظل الإطار الصحيح الذي يجعل من الأسرة سَكَناً للمودة والرحمة والتآزر والتعاون، عِوَضَ أن تصير حَلَبَةً للصراع والهيمنة والبغضاء والتنافر، مما يؤدي حَتْماً إلى تمزيق المجتمع بعد تشتيت الأسرة التي سَتُمْسِي كَبَيْتِ العنكبوت، لا قدّر الله تعالى.

وقال الحزب، إنه ما دامت مرجعية المملكة المغربية منذ قرون هي قِيَم الدين الإسلامي الحنيف ومبادئه وتشريعاته في كل ما يتعلق بشؤون الأسرة، فإنه من البديهي أن لا تكون مدونة الأسرة المغربية مجرد نصٍّ قانوني مَدنِي لا غير، بل يجب أن تكون مرتبطة الارتباط الوثيق بتلك القيم والمبادئ والتشريعات أولاً وأخيراً.

ولذلك، يردف البلاغ، فإن على كل المهتمين بهذا الموضوع الحيوي، الذي يَمَسُّ في العمق تركيبة أُسَرِنَا وبناء مجتمعنا، سواء كانوا من داخل الهيئة أو من خارجها، أن يَتَّقُوا الله في ديننا وفي وطننا، وأن يُرَاعُوا كون الأسرة هي المرتكز الأساسي لسيرورة وصيرورة بلادنا ماضياً وحاضراً ومستقبلاً، ولن تظل كذلك بدون اعتمادٍ على مرجعيتنا الإسلامية المتجذرة.

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