منع طارق تيسودالي من السياقة في بلجيكا

منع طارق تيسودالي من السياقة في بلجيكا

2024-03-11 / 20:29
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بات الدولي المغربي طارق تيسودالي، نجم نادي حينت ممنوعا من السياقة في بلجيكا.

ووفقا لما أوردته مصادر إعلامية بلجيكية فإن القضاء البلجيكي حكم غيابيا على اللاعب بمنعه من السياقة لمدة 21 يوما بسبب مخالفة مرورية تتعلق باستخدام هاتفه الخلوي اثناء القيادة.

كما تقرر تغريم اللاعب بحوالي 400 يورو.

وحسب نفس المصادر فإنها ليست المرة الأولى التي يرتكب فيها المهاجم المغربي مخالفة مرورية في بلجيكا، إذ سبق له أن تورط في مخالفات سابقة.

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