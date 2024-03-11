مراكش.. العثور على جثة ثلاثيني

هبة بريس _ مراكش

علم انه تم العثور، صباح اليوم الاثنين (11 مارس) على جثة شاب ثلاثيني في أحد المنازل بحي سيدي بن سليمان بالمدينة العتيقة لمراكش.

وقالت مصادر محلية،أنه تم العثور على جثة الشاب الذي ينحدر من نفس الحي، داخل منزل مهجور بالحي، وعليه بعض آثار العنف على مستوى الرأس

واستنفر الحادث مصالح الشرطة القضائية والسلطات المحلية، حيث تم نقل جثة الهالك لمستودع الاموات لاخضاعها للتشريح الطبي، ومعرفة أسباب الوفاة، مع فتح تحقيق في ظروف وملابسات الواقعة

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