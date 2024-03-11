تكتل الجزائر وتونس وليبيا..محاولة فاشلة لعزل المغرب
اتفقت كل من الجزائر وليبيا وتونس على عقد اجتماعات كل 3 أشهر، يكون الأول في تونس بعد شهر رمضان، في استثناء للمغرب وموريتانيا، فيما يبدو أنه توجه لخلق تكتل مغاربي بعيدا عن الاتحاد المغاربي الذي تجمدت أنشطته ودوره منذ فترة. ووفق المعلن، يهدف الاتفاق إلى تكثيف الجهود وتوحيدها لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية بما يعود على شعوب البلدان الثلاثة التي تشترك في الحدود،
تساؤلات عدة تطرحها الخطوة، خاصة فيما يتعلق بما يمكن أن يترتب عليها، من زيادة التوترات في المنطقة المغاربية، وكذلك ما قد ينعكس على العلاقات الأمنية والدبلوماسية بين دول المنطقة
الخبير السياسي المغربي، علي السرحاني، “نجاح قيام أي تكتل باستثناء المغرب، نظرا للدور الذي يمثله في المنطقة وعلاقته بالأطراف الدولية
وأضاف أن “الأوضاع في ليبيا غير مستقرة، وليست هناك سلطة واحدة بالفعل، في ظل الوضع الذي تعانيه تونس، وعدم انخراط موريتانيا في الاجتماعات المقبلة نظرا لما يمثله المغرب بالنسبة لها من عمق استراتيجي”.
وتابع أن “التوتر في المنطقة موجود منذ فترة طويلة بين المغرب والجزائر، ويستمر في شبه حالة البرود”.
وأشار إلى أن “العلاقات الاقتصادية الموجودة هي بين المغرب وموريتانيا، فيما تعيش العلاقات مع تونس حالة جمود وبرود، ما يعني عدم تأثر أي جوانب اقتصادية”.
ويرى الخبير أن “العلاقات بين المغرب وتونس شبه مقطوعة في الوقت الراهن، فيما تستمر العلاقات مع موريتانيا على مستويات هامة، بينما يحتفظ المغرب بعلاقات متوازنة مع الأطراف الليبية”.
وواصل: “على المدى الطويل، سنرى ما يمكن أن يُفضي إليه التكتل، في الوقت الذي تحافظ فيه المغرب على علاقاتها مع الأطراف الدولية الهامة والفاعلة _ يقول لسبوتنيكتابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
9 تعليقات
هناك تساؤلات عدة حول هذه الاجتماعات
نجاح قيام أي تكتل باستثناء المغرب نظرا للدور الذي يمثله في المنطقة وعلاقته بالأطراف الدولية
الذي لا يريدنا لا نريده، المغرب فران وقاد بحومة
المملكة شوكة في حلق حكام المحافظة الجزاءرية لعجزة والقتلة إلى يوم القيامة والخريطة الحقيقية للمغرب التي حرفتها،فرنسا الخبيثة ستظهر عاجلا ام اجلا وتعود كل الأراضي المغتصبة إلى بلدها الام عاشت المملكة. ملكا وشعبا ولاعاش،الخونة تركة المجرم بوخروبة لو عرفوا أين هو آلان لغادروا السياسة وعمروا المساجد ولكن،قلوبهم مقفولة من فوق سبع سماوات.
لقد تم تحالف قديم بين ليبيا والجزائر وسوريا والعراق وفلسطين ضد المغرب يسمى بالصمود والتصدي ولم ينجح بل تشتت في ايامه الاولى لان الحق يعلى ولا يعلى عليه
الجزائر خلقت (بضم الخاء) من أجل تمزيق الدول والأمم والشعوب. ولهذا السبب وبخت من طرف قوى صاعدة مثل مالي وبوركينافاصو والنيحير نتيجة تذخلها المتهور والغير المحسوب في سؤونها الذاخلية. ومالبتت ان تذخلت كذلك في الشؤون الذاخلية ليبيا منا جعل خفتر يهددها صراحة بالهجوم ذاخل التراب الجزائري. أما تذخلها في المغرب فحذث ولا حرج. ولكن لم تجد اي ثغرة في الفولاذ الحديدي لتذخل منه وهو المغرب. هذفها من خلق تكثل صلاتي هو خلق الفتنة البلبلة بين دول المنطقة ليس إلا.
في اوهام مخططيه الحزائريين هو خماسي مع موريتانيا والبوزبال
وطبعا لم يتم استدعاء بوزبال لانهم كانوا ينتظرون حضور موريتانيا قبل استدعاء المرتزقة ولكن موريتانيا تفطنت للجريمة ولم تحضر
يجب على المغرب ان يقوي علاقته مع موريتانيا واستشارتها والتعاون معهما في التعامل مع أفريقيا الغربية
Allah issahel rlihom. Rir ihaniwna.hhhhh
انه حقا انكار لجميل المغرب و ماقدمه من خير لهذه الدويلات الثلاثة:
هل نسيت ليبيا اجتماعات الصخيرات للم طرف جميع الفرقاء الليبيين
سيتذكر التاريخ زيارة صاحب الجلالة لتونس في أيام صعبة انعدم فيها الأمن بالبلاد
فيما يخص الجزائر فينطبق المثل المغربي انا لفمو باللقمة وهو إلى عيني بالعود.
سيبقى المغرب حرا صامد و مزدهر مهما خططتم واجتمعتم!! اننا اقوياء من دونكم !!!