ارتفاع عدد السياح الذين زاروا المغرب خلال بداية 2024

2024-03-11 / 19:39
0
هبة بريس _ الرباط

أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأن عدد السياح الذين زاروا المغرب خلال الشهرين الأولين من سنة 2024، ارتفع إلى أزيد من 2,1 مليون سائح، بنمو نسبته 14 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

وذكر بلاغ للوزارة حول عدد السياح الوافدين، أن ” الجهود المبذولة للترويج لوجهة المغرب وتحسين الربط الجوي إليها لا تزال تؤتي ثمارها. فخلال سنة 2024، تواصل السياحة المغربية مسيرتها نحو تحقيق أهداف خارطة الطريق، حيث سجلت توافد 1,1 مليون سائح خلال شهر فبراير، أي بزيادة بنسبة 18 في المائة مقارنة بفبراير 2023. وبذلك، فقد زار المغرب أكثر من 2,1 مليون سائح خلال الشهرين الأولين من هذه السنة، بنمو نسبته 14 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023″.

وأبرزت الوزارة أنه في ظل هذه الإنجازات، أصبح السياح الأجانب يمثلون 53 في المائة من عدد الوافدين، بينما يشكل المغاربة المقيمون بالخارج 47 في المائة من هذا العدد.

وبحسب المصدر ذاته، فإن هذا النمو المستمر يبرز جاذبية المغرب ونجاعة التدابير المبذولة من أجل الترويج للسياحة وتحسين الربط الجوي، وفقا لخارطة طريق السياحة للفترة 2023-2026.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of حزب : كل تعديل للمدونة يجب أن يتم في ظل المرجعية الإسلامية والدستور

حزب : كل تعديل للمدونة يجب أن يتم في…

2024-03-11 / 21:49
Photo of مراكش.. العثور على جثة ثلاثيني

مراكش.. العثور على جثة ثلاثيني

2024-03-11 / 21:08
Photo of تكتل الجزائر وتونس وليبيا..محاولة فاشلة لعزل المغرب

تكتل الجزائر وتونس وليبيا..محاولة فاشلة لعزل المغرب

2024-03-11 / 20:39
Photo of سؤال بالبرلمان حول انعكاس الإجراءات الضريبة على أثمنة الأدوبة

سؤال بالبرلمان حول انعكاس الإجراءات الضريبة على أثمنة الأدوبة

2024-03-11 / 20:08
Photo of للمرة الثالثة بـ6 أشهر.. السيناتور مينينديز أمام المحكمة

للمرة الثالثة بـ6 أشهر.. السيناتور مينينديز أمام المحكمة

2024-03-11 / 19:46
Photo of وزيرة الإسكان الأمريكية تستقيل من منصبها

وزيرة الإسكان الأمريكية تستقيل من منصبها

2024-03-11 / 19:32
Photo of بالعربية.. رونالدو يهنئ المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان

بالعربية.. رونالدو يهنئ المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان

2024-03-11 / 19:01
Photo of ابن كيران : الدخول إلى السياسة واجب شرعي للوقوف في وجه الفساد ومواجهت

ابن كيران : الدخول إلى السياسة واجب شرعي للوقوف…

2024-03-11 / 18:45
Photo of إبراهيم دياز يختار تمثيل المغرب.. ومدرب إسبانيا يعلق على قراره

إبراهيم دياز يختار تمثيل المغرب.. ومدرب إسبانيا يعلق على…

2024-03-11 / 18:22
Photo of الملك يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول رمضان

الملك يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول…

2024-03-11 / 18:10

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق