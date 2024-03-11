ياسين بونو يساهم في دخول الهلال السعودي لموسوعة “غينيس”

دخل الهلال السعودي بحارسه الدولي المغربي ياسين بونو موسوعة غينيس للأرقام القياسية، كأكثر فريق كرة قدم يحقق انتصارات متتالية.

وحقق الهلال إنجازًا تاريخيًا بمعادلة أطول سلسلة انتصارات لأندية كرة القدم، بعد فوزه على الرياض (3-1)، مساء الجمعة الماضي، في الدوري السعودي للمحترفين.

ووفقا لقناة “الإخبارية” السعودية، فإنه تم تدوين اسم الهلال بالموسوعة، بعدما حقق 27 فوزًا تواليا في مختلف البطولات الرسمية (الدوري السعودي، دوري أبطال آسيا، كأس خادم الحرمين الشريفين).

وعادل “الزعيم” الرقم القياسي لأطول سلسلة انتصارات في التاريخ، والمسجل لدى الموسوعة باسم نيو سينتس الويلزي، موسم 2016-2017.

وتخطى الهلال رقم أياكس أمستردام الهولندي، صاحب المركز الثاني بالقائمة، الذي حقق 26 انتصارًا على التوالي موسم “1971-1972” بقيادة أسطورته يوهان كرويف.

ويحتاج الهلال لفوز جديد على غريمه الاتحاد، غدًا الثلاثاء، في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا، من أجل الانفراد بالرقم التاريخي “28 انتصارًا”.

ولعب الحارس الدولي المغربي ياسين بونو دورا هاما في هذا الإنجاز التاريخي، بحكم مستوياته المميزة مع الفريق السعودي.

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