محمد صلاح يتلقى عرضا جديدا من الدوري السعودي

محمد صلاح يتلقى عرضا جديدا من الدوري السعودي

2024-03-11 / 17:18
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تلقى ليفربول الإنجليزي عرضاً مثيراً وخيالياً جديداً يصعب رفضه من أجل الموافقة على التخلي عن خدمات نجمه المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى ليفربول إلى بدء مفاوضات تجديد عقد صلاح، مع تبقي عام واحد فقط على عقده الحالي، مما يجعل النادي الإنجليزي مهدداً بفقدانه مجاناً صيف العام 2025 أو عرضه للبيع هذا الصيف حال عدم التوصل إلى اتفاق للتجديد.

وحسب موقع “فوتبول انسايدر” فإن مساعي ليفربول لتجديد عقد الفرعون المصري، تصطدم بواحد من العروض التي لا يمكن رفضها، والذي قام أحد أندية دوري روشن السعودي بوضعه على طاولة النادي الإنجليزي، دون الكشف عن هوية هذا النادي.

وذكر الموقع أن النادي السعودي عرض شيكاً مفتوحاً على ليفربول من أجل التعاقد مع محمد صلاح مما يعني أن النادي الإنجليزي سيكون بمقدوره تحديد القيمة المالية التي يريدها للتخلي عن نجمه الأول في الصيف المنتظر.

ورغم اشتراط ليفربول الحصول على 100 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن صلاح، إلا أن الفريق الأحمر بات يملك القدرة على مضاعفة هذه القيمة حال وافق على العرض السعودي المثير للاهتمام.

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