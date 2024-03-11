إبراهيم دياز يختار تمثيل المغرب.. ومدرب إسبانيا يعلق على قراره

2024-03-11 / 18:22
3
هبة بريس _ رياضة

قرر نجم نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، إبراهيم دياز، تمثيل المنتخب المغربي عوض منتخب إسبانيا، بحسب ما كشفت عنه تقارير صحفية إسبانية.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية، إن “دياز المولود في مدينة ملقا، وينحدر من أصول مغربية من جدته لأبيه، فضل اللعب لأسود الأطلس على حساب الماتادور”.

وفي أول تعليق له عن قرار دياز، صرح المدير الفني للمنتخب الإسباني، لويس دي لا فوينتي، أن كل شخص حر في اتخاذ قراراته.

ونقلت صحيفة “آس” الإسبانية، عن لويس دي لا فوينتي، قوله: “أحترم موقفه. كل شخص حر في اتخاذ قراراته”.

وأضاف: “بالنسبة لي، هناك 3 مبادئ أساسية لاختيار اللاعبين في المنتخب: أولا أن يكون الشخص قادرا على اللعب لإسبانيا، وثانيا أن يكون راغبا في ذلك، وثالثا أن يتم اختياره من قبل المدير الفني”.

وتابع المدرب: “الأهم بالنسبة لي هي الرغبة بدون أي ضغوط أو التزامات، وأن يتقبل المساواة في الحقوق والواجبات، وإذا ابتعدت عن هذه النقطة الأساسية، ستجدني ضدك دائما”.

واختتم لويس دي لا فوينتي: “لم أتحدث مع دياز. أنا من يقرر الاستدعاء أو عدمه، والناس تفعل ما يعتقدون أنه يجب عليهم فعله. لقد كنت بالتأكيد المدرب الذي يريد اختياره أكثر من غيري.. أنا أقدره كثيرا وأتمنى له الأفضل.. لدي احترام كامل ومطلق له

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of عريضة حقوقية تطالب أخنوش بتجريم الإثراء غير المشروع

عريضة حقوقية تطالب أخنوش بتجريم الإثراء غير المشروع

2024-03-11 / 23:37
Photo of مرصد حقوقي يعلن وفاة 40 حراگا في شهرين

مرصد حقوقي يعلن وفاة 40 حراگا في شهرين

2024-03-11 / 23:13
Photo of حزب : كل تعديل للمدونة يجب أن يتم في ظل المرجعية الإسلامية والدستور

حزب : كل تعديل للمدونة يجب أن يتم في…

2024-03-11 / 21:49
Photo of مراكش.. العثور على جثة ثلاثيني

مراكش.. العثور على جثة ثلاثيني

2024-03-11 / 21:08
Photo of تكتل الجزائر وتونس وليبيا..محاولة فاشلة لعزل المغرب

تكتل الجزائر وتونس وليبيا..محاولة فاشلة لعزل المغرب

2024-03-11 / 20:39
Photo of سؤال بالبرلمان حول انعكاس الإجراءات الضريبة على أثمنة الأدوبة

سؤال بالبرلمان حول انعكاس الإجراءات الضريبة على أثمنة الأدوبة

2024-03-11 / 20:08
Photo of للمرة الثالثة بـ6 أشهر.. السيناتور مينينديز أمام المحكمة

للمرة الثالثة بـ6 أشهر.. السيناتور مينينديز أمام المحكمة

2024-03-11 / 19:46
Photo of ارتفاع عدد السياح الذين زاروا المغرب خلال بداية 2024

ارتفاع عدد السياح الذين زاروا المغرب خلال بداية 2024

2024-03-11 / 19:39
Photo of وزيرة الإسكان الأمريكية تستقيل من منصبها

وزيرة الإسكان الأمريكية تستقيل من منصبها

2024-03-11 / 19:32
Photo of بالعربية.. رونالدو يهنئ المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان

بالعربية.. رونالدو يهنئ المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان

2024-03-11 / 19:01

‫3 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق