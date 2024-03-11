الملك يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول رمضان

2024-03-11 / 18:10
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هبة بريس _ الرباط

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، بعث أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بطاقات تهنئة إلى أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، ضمنها جلالته أطيب التهاني والمتمنيات، مقرونة بالدعاء للمولى جل وعلا بأن يعيد عليهم هذا الشهر الأغر بكل خير ويمن وبركات

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