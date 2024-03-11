“نتعاونو على الخير”.. سنطرال دانون تساهم بـ 90 ألف فطور وتوزع 8000 سلة غذائية

هبة بريس

بمناسبة حلول شهر رمضان، تفتخر سنطرال دانون بالإعلان عن تجديد التزامها تجاه الأسر الأكثر هشاشة من خلال عملية “نتعاونو على الخير”.

وفاءً لرسالتها التضامنية، ضاعفت سنطرال دانون جهودها هذه السنة من خلال المشاركة ب 90 ألف فطور وتوزيع 8000 سلة غذائية، مما يمثل زيادة كبيرة في دعمها للأسر والأشخاص المحتاجين.

مساهمات أكثر لتحقيق تأثير أوسع

في إطار هذه العملية، قامت سنطرال دانون بتوسيع برنامج تبرعاتها ليشمل مجموعة واسعة من منتجات الحليب، بما في ذلك الحليب والجبن والياغورت. هذه التبرعات مخصصة للجمعيات الشريكة مثل تضامن الأمل والبركة أنجل ومؤسسة أم كلتوم وجمعية الإحسان، والتي تلعب دورًا هاما في تنظيم عمليات إفطار الصائم التضامنية وتوزيع السلل الغذائية.

وتبقى مشاركة المستخدمين في قلب مبادرة ” نتعاونو على الخير” كمتطوعين، يعملون جنبًا إلى جنب مع الجمعيات الشريكة لضمان إعداد الفطور والسلل وتوزيعها بشكل جيد، وبالتالي تجسيد قيم المشاركة والمساعدة المتبادلة المتأصلة بعمق في عادات سنطرال دانون.

التضامن الفعال

تؤكد السيدة ناتالي ألكيي ، الرئيسة المديرة العامة ل سنطرال دانون: “في هذه اللحظات التي يكون فيها التضامن ضروريًا أكثر من أي وقت مضى، تؤكد سنطرال دانون من جديد التزامها تجاه الأشخاص الأكثر حرمانا، مع دعم خاص لمنطقة الحوز. يعكس توسيع عملية “نتعاونو على الخير” رغبتنا في إحداث تأثير إيجابي ودائم على المجتمع، فرقنا متواجدة على أرض الواقع، لتظهر من خلال هذا العمل قوة التزامنا المجتمعي”.

“تأثيرهذه المبادرة واضح”، تؤكد السيدة سلوى الزين رئيسة جمعية البركة أنجل: “بفضل شراكتنا القوية مع سنطرال دانون، تقوم جمعية البركة أنجل حاليا بإثراء السلل الموزعة خلال شهر رمضان بمنتجات الحليب الأساسية، لا سيما في المناطق المتضررة من الزلزال بالحوز. هذا الإجراء يوضح التزامنا بالاستجابة الكاملة للاحتياجات الغذائية للفئات الهشة ، وبالتالي تجسيد روح الكرم التي تميزنا”.

تعتمد عملية 2024 على الشراكة القوية مع الجمعيات المتخصصة، وبالتالي تعزيز شبكة التضامن التابعة ل سنطرال دانون عبر المغرب. تعتبر عملية “نتعاونو على الخير” حجر الأساس في المسؤولية الاجتماعية لشركة سنطرال دانون، وهي تضاف إلى سلسلة من المبادرات التي يتم تنفيذها على مدار العام.

هذا وتعتزم سنطرال دانون لعب دور فعال في التنمية الاجتماعية وتعزيز مستقبل أكثر تضامنا للجميع.

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