أمام الحكومة.. الصديقي يستعرض تموين الأسواق بالمواد الغذائية خلال شهر رمضان

2024-03-11 / 17:38
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هبة بريس

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع، في بدايته، عرضا لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول تموين السوق بالمواد الغذائية خلال شهر رمضان 1445-2024.

وحسب المصدر ذاته، سيتدارس مجلس الحكومة مشروعي مرسومين؛ يتعلق الأول منهما بإحداث المرصد المغربي للطلبيات العمومية، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تنظيم تشجيعات الدولة لتكثيف الإنتاج الحيواني.

وتابع أن المجلس سيتدارس، بعد ذلك، اتفاقا بشأن الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة مملكة كمبوديا، الموقع بالرباط في 27 مارس 2023، يليه اتفاق بشأن إحداث مقر دائم للمعهد الإفريقي للتنمية بالداخلة بين حكومة المملكة المغربية والمعهد الإفريقي للتنمية، الموقع بالرباط في 16 يناير 2023، مع مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على الاتفاقين المذكورين.

وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

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‫2 تعليقات

  1. الأسواق فيها أسعار خيالية : أشمن تموينات تتدويوا عليها
    الا كان السعر مرتبط بالعرض و الطلب ، مع ان الطلب كبير فيعني العرض ضعيف و التموين حقير

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