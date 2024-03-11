تمديد آجال الترشيح لطلبات دعم الجمعيات والهيئات الثقافية والمهرجانات

2024-03-11 / 17:05
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هبة بريس

أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع الثقافة، عن تمديد آجال الترشيح لبرنامج طلبات عروض مشاريع دعم الجمعيات والهيئات الثقافية والنقابات الفنية والمهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية برسم سنة 2024، إلى غاية 20 مارس الجاري.

وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يروم تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين حاملي المشاريع من مختلف جهات المملكة، وتمكينهم من الوقت الكافي لتقديم مشاريعهم المقترحة للدعم، طبقا لمقتضيات دفتر التحملات.

وذكرت الوزارة أن إيداع الترشيحات يتم إلكترونيا، لزوما وحصرا عبر المنصة المخصصة لإيداع الطلبات: https://daam.minculture.gov.ma

يذكر أن وزارة الشباب والثقافة والتواصل وسعت السنة الماضية قاعدة البرامج والفعاليات الثقافية والفنية المشمولة بالدعم، مع تركيز الاهتمام على محاور تهم تثمين التنوع الثقافي وتعزيز التعدد اللغوي وإبراز مقومات الهوية المغربية والبعد الثقافي الدولي للمغرب وانفتاحه على الثقافات الأخرى، وتثمين الموروث الثقافي المادي وغير المادي والحث على الحفاظ عليه وإدراجه في التنمية السوسيو-اقتصادية، وتشجيع مبادرات وتجارب المحتوى الإبداعي والرقمي.

كما تهم هذه المحاور التحسيس بأهمية القراءة وترسيخ عادات القراءة لدى الأطفال واليافعين، وتنشيط المقاهي الأدبية، وتشجيع المبادرات النسوية والشابة في مجال تنظيم التظاهرات الثقافية، والمبادرات الثقافية الموجهة لساكنة المناطق النائية والعالم القروي، والبرامج والأنشطة الثقافية والفنية والتراثية الموجهة لمغاربة العالم، والمبادرات الثقافية الموجهة للطفل والشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، وتثمين وتشجيع البرامج والأنشطة الثقافية والفنية الموجهة للمهاجرين واللاجئين.

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