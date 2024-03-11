بتهم السب والقذف والتشهير.. محكمة انزكان تتابع الشيخ ابو عمار في حالة سراح

2024-03-11 / 16:45
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هبة بريس - انزكان

قررت المحكمة الابتدائية بمدينة انزكان، يومه الإثنين، متابعة الشيخ، عمر ابو عمار، في حالة سراح.

وتمت متابعة الشيخ ابو عمار في حالة سراح مع أدائه لغرامة مالية قدرها 5 الاف درهما، اثر شكاية وضعت ضده من طرف صحفية بإذاعة وطنية والفنان الامازيغي الرايس احمد اوطالب المزوضي.

ويتابع الشيخ أبو عمار بتهم السب والقذف والتشهير، في فيديوهات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

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تعليق واحد

  1. هذا الصعلوك ليس بشيخ ولابمفتي انما هو صاحب قناة يوتوب. معروف ومشهور باسواق سوس صاحب حلقة ابو تيلاس

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