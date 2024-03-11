الكشف عن تفاصيل إجتماع برشلونة مع وكيلة هالاند

جرى الكشف عن سبب اجتماع رافائيلا بيمنتا وكيلة أعمال إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، مع ديكو المدير الرياضي لبرشلونة.

والتقطت عدسات الكاميرات، اجتماع الطرفين في برشلونة، منذ عدة أيام.

وقال فابريزيو رومانو خبير الميركاتو، على قناته بموقع يوتيوب “لا تغييرات متوقعة بالنسبة لمستقبل إيرلينج هالاند”.

وأضاف “ظهرت شائعات عن ارتباط هالاند بالانتقال إلى برشلونة عقب اجتماع وكيلة أعماله مع ديكو”.

ونوه “لكن الحقيقة أن هذا الاجتماع كان متعلقا بإجراء مناقشة حول لاعبين آخرين، وليس بشأن المهاجم النرويجي”.

واختتم فابريزيو رومانو “لا يوجد أي شيء بين هالاند وبرشلونة يمكن قوله.. لا سيما وأننا نعرف وضع البارسا الاقتصادي الخاص بالميركاتو الصيفي المقبل”.

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