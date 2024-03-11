بعد مقال هبة بريس…اطلاق حملة للتبرع بالدم بسطات لإنقاذ المرضى

2024-03-11 / 16:20
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

بعد مقال هبة بريس بعنوان ” بنك الدم بمستشفى سطات بلا دَمٍ والمواطنون بين الحياة والموت”، سارعت الجمعية المغربية لواهبي الدم فرع سطات، إلى تنظيم حملة طبية للتبرع بهذه المادة الحيوية يومي الخميس والسبت ببنك الدم بمستشفى الحسن الثاني بسطات بعد الإفطار، وهي مناسبة لكافة المواطنين والمواطنات للنفير صوب هذا المرفق الحيوي لمد سواعدهم لانقاذ بني جلدتهم من المرضى والجرحى والمصابين الذين يصارعون من أجل البقاء بحثا عن قطرة دم.

وكشفت مصادرنا، أن هناك تفاعل كبير من قبل المسؤولين على القطاع الصحي سواء مركزيا أو جهويا أو إقليميا أو محليا مع مضمون المقال الصحفي الذي تطرق للشح الكبير الذي يعرف بنك الدم بمستشفى الحسن الثاني بسطات بسبب ضعف الاقبال من لدن المتبرعين بهذه المادة الحيوية التي لها الفضل الكبير في انقاذ أرواح المواطنين من المرضى والمصابين وضحايا حوادث السير.

ويأمل منظمو هذه الحملة أن تستمر وتتواصل بفضل تظافر الجميع، وهي رسالة أيضا لكافة الجمعيات النشيطة بالمدينة للقبام بحملات للتبرع لإعادة الروح لهذه البناية المتواجدة بقلب المستشفى التي تبدو حركة المتبرعين بها شبه متوقفة، عدا مبادرات شحيحة من هنا وهناك، وهو ما يتطلب وقفة رجل واحد ونحن نعيش أياما مباركة، للتسابق نحو هذا المرفق لمد سواعدنا جميعا لانقاذ المرضى والجرحى والمسنين، ضمن مبادرة التبرع بالدم التي تحمل في طياتها الروح العالية واللمسة الإنسانية وقيم التضامن داخل المجتمع المغربي، وتعكس الاهتمام الخاص الذي يوليه الملك محمد السادس من خلاله توجيهاته في هذا الإتجاه لتعزيز كل الأعمال ذات الطابع التطوعي، والارتقاء بالتبرع بالدم إلى مصاف الأولويات الوطنية للصحة العمومية وعنصرا للسلامة الصحية بامتياز.

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‫3 تعليقات

  2. بالفعل يجب إنقاذ المرضى والجرحى والمصابين الذين يصارعون من أجل البقاء بحثا عن قطرة دم

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