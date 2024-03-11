دنيا باطما تعايد جمهورها: “رمضان مبارك”

2024-03-11 / 15:17
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هبة بريس

عايد حساب الفنانة دنيا باطما على موقع “انستغرام” متابعيه بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

ونشر الحساب صورة للفنانة دنيا باطما بالقفطان المغربي، معلقا عليها: “رمضان مبارك أنا بغيتكم غير تدعيوو مع دنيا ربي يفرجها عليها حسبي الله ونعم الوكيل”

هذا ويشار الى أن دنيا باطما تقضي عقوبتها الحبسية بسجن الاوداية على خلفية ادانتها بسنة حبس نافذة.

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