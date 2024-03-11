سلطات إسبانيا تستجيب ل”كومادير” و تتحرك لحماية شاحنات السلع المغربية

2024-03-11 / 16:27
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

استجابت سلطات إسبانيا للشكايات العديدة التي وضعتها “كومادير” المغربية لحماية شاحنات نقل الخضر و الفواكه المغربية المتجهة لعديد دول أوروبا عبر تراب إسبانيا.

و حسب معطيات خاصة، فقد أمر القضاء الإسباني باستدعاء عدد من الهيئات الفلاحية الإسبانية و كذا عدد من المزارعين الذين تحوم حولهم شبهة اعتراض شاحنات مغربية و قاموا بتخريب محتوياتها.

موازاة مع ذلك، تحركت الشرطة الوطنية الإسبانية لاعتقال عدد من المزارعين الإسبان الذين كانوا يعترضون سبيل الشاحنات المغربية المتجهة لدول أوروبية عبر إسبانيا بتهمة اعتراض و تخريب ممتلكات الغير.

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