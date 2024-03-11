سلطات الدار البيضاء تكثف حملات مراقبة الأسعار بالمحلات و الأسواق

2024-03-11 / 17:25
5

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

كثفت سلطات الدار البيضاء حملاتها لمراقبة أسعار المواد الغذائية و الاستهلاكية بمختلف أحياء المدينة و ذاك ساعات قبل حلول أول أيام شهر رمضان الفضيل.

و حسب ما عاينت هبة بريس، فقد أقدمت مصالح مراقبة الأسعار التابعة لجهة الدار البيضاء سطات بحملات همت مختلف المحلات و الأسواق التجارية بالمدينة.

و حررت مصالح المراقبة مخالفات بحق المحلات التي عمدت لرفع بعض الأسعار خاصة المتعلقة المنتوجات و المواد التي يكثر عليها الإقبال خلال شهر رمضان.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of “الباصواي” ينال استحسان البيضاويين و يقلص مدة التنقل بين الخطوط

“الباصواي” ينال استحسان البيضاويين و يقلص مدة التنقل بين…

2024-03-11 / 15:56
Photo of مجلس البيضاء يخصص 134 مليون درهم لتهيئة الطرق استعدادا للكان و المونديال

مجلس البيضاء يخصص 134 مليون درهم لتهيئة الطرق استعدادا…

2024-03-06 / 17:10
Photo of مشاريع تثنية و توسيع القناطر تتواصل بمختلف مدن جهة الدار البيضاء سطات

مشاريع تثنية و توسيع القناطر تتواصل بمختلف مدن جهة…

2024-03-05 / 17:49
Photo of والي البيضاء لمسؤولي البرنوصي: “غنبقا نجي نشوف اش كتديرو كل سبت”

والي البيضاء لمسؤولي البرنوصي: “غنبقا نجي نشوف اش كتديرو…

2024-03-05 / 13:04
Photo of هدم البراريك و المصانع العشوائية لتهيئة كورنيش عين السبع بالدار البيضاء

هدم البراريك و المصانع العشوائية لتهيئة كورنيش عين السبع…

2024-02-28 / 16:16
Photo of والي البيضاء يشرف شخصيا على لجان مراقبة الأسعار قبل رمضان و يأمر بالصرامة

والي البيضاء يشرف شخصيا على لجان مراقبة الأسعار قبل…

2024-02-27 / 17:39
Photo of قرار ولائي جديد يحول كورنيش طماريس لمتنفس للبيضاويين

قرار ولائي جديد يحول كورنيش طماريس لمتنفس للبيضاويين

2024-02-27 / 13:41
Photo of والي البيضاء يثور في وجه المسؤولين و يعيد الأشغال لمشروع مركب أحمد أهراس للواجهة

والي البيضاء يثور في وجه المسؤولين و يعيد الأشغال…

2024-02-26 / 17:03
Photo of رسميا.. حلبة مركب محمد الخامس ستبقى و سيتم تغليف الملعب من الخارج

رسميا.. حلبة مركب محمد الخامس ستبقى و سيتم تغليف…

2024-02-24 / 11:57
Photo of هذه حقيقة تشييد “ميترو” بمدينة الدار البيضاء

هذه حقيقة تشييد “ميترو” بمدينة الدار البيضاء

2024-02-23 / 12:29

‫5 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق