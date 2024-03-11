سلطات الدار البيضاء تكثف حملات مراقبة الأسعار بالمحلات و الأسواق
هبة بريس ـ الدار البيضاء
كثفت سلطات الدار البيضاء حملاتها لمراقبة أسعار المواد الغذائية و الاستهلاكية بمختلف أحياء المدينة و ذاك ساعات قبل حلول أول أيام شهر رمضان الفضيل.
و حسب ما عاينت هبة بريس، فقد أقدمت مصالح مراقبة الأسعار التابعة لجهة الدار البيضاء سطات بحملات همت مختلف المحلات و الأسواق التجارية بالمدينة.
و حررت مصالح المراقبة مخالفات بحق المحلات التي عمدت لرفع بعض الأسعار خاصة المتعلقة المنتوجات و المواد التي يكثر عليها الإقبال خلال شهر رمضان.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
5 تعليقات
يجب أن تكون حملات المراقبة مستدامة
على السلطات المحلية أن تكثر المراقبة لتضارب الأسعار..
يجب أن تكون لجان المراقبة لتحرير المخلفات..
دائما المواطن هو ضحية لارتفاع الأسعار..
نتمنى من السلطات تسقيف الأسعار..