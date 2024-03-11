رسميا.. تحديد موعد مباراتي لبؤات الأطلس ضد زامبيا في تصفيات الأولمبياد

حدد الإتحاد الدولي لكرة القدم يومي الجمعة 5 أبريل 2024، والثلاثاء 9 أبريل 2024 موعدا للمباراتين اللتين ستجمع بين المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية ونظيره الزامبي لحساب الدور الأخير من التصفيات الإفريقية المؤهلة للألعاب الأولمبية التي ستجرى بالعاصمة الفرنسية باريس.

وستقام مباراة الذهاب على أرضية ملعب ليفي ماواناواسا ببمدينة ندولا بزامبيا، بداية من الساعة السابعة مساء، على أن تلعب مقابلة الإياب بالمركب الرياضي الأمير مولاي الحسن بمدينة الرباط على الساعة العاشرة ليلا.

في السياق ذاته، عين الإتحاد الدولي لكرة القدم الحكمة الكاميرونية كويمبانك إيتونك ألين ماري لقيادة مباراة الذهاب بمساعدة مواطنتها أتيزامبونغ فومو كرين، والمالية كوني فانتا إدريسا.

بخصوص لقاء الإياب، عينت الفيفا الحكمة الرواندية ميكانسانغا سليمة راضية بمساعدة البوروندية بانغيرامبونا فيديس، والرواندية إيميتسي أليس.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp