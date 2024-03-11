هلال الناظور للكرة النسوية يفوز على نجوم المستقبل البيضاوي

عبدالسلام بلغربي

عاد فريق الهلال الرياضي الناظوري لكرة القدم النسوية بفوز ثمين من قلب مدينة الدار البيضاء بعدما هزم مستضيفه جمعية نجوم المستقبل البيضاوي بنتيجة هدفين لواحد.

المقابلة شهدت تنافسا شديدا، ولكن تألق الضيوف وفطنة الطاقم التقني كانت كفيلة بتغليب كفة الناظوريات اللواتي عدن بثلاث نقاط ثمينة تمكنهن من الترقي في سلم ترتيب البطولة الوطنية الاحترافية في قسمها الثاني.

وفي خبر موازي، فقد نالت لاعبة الهلال هاجر المرواني لقب احسن لاعبة ضمن منتخب الشرق الذي فاز ببطولة المغرب للجهات بعدما هزم في المباراة الختامية منتخب عصبة الشمال.

كل هذه النتائج الطيبة تؤكد بالملموس أن فريق هلال الناظور النسوي أضحى له شأن كبير على الصعيد الوطني بفضل الإمكانيات الذاتية التي يشتغل بها مكتبه المسير في انتظار الانخراط الفعلي لكافة المؤسسات الاقتصادية والمعنيين بالتنمية الرياضية للاقليم.

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