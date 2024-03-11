تازة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2024-03-11 / 13:56
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هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:

-تازة: 10 ملم

-شفشاون: 8 ملم

-تطوان: 5 ملم

-مكناس، مراكش، إفران وبن سليمان: 4 ملم

-الرباط، العرائش والقنيطرة: 2 ملم

-وجدة، المحمدية، فاس، الصويرة، أسفي وسلا: 1 ملم

-الناظور، تاوريرت، طانطان، سطات، ميدلت، خريبكة، الحسيمة، تيزنيت، وسيدي إفني: أقل من ميليمتر

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