تازة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة
هبة بريس
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
-تازة: 10 ملم
-شفشاون: 8 ملم
-تطوان: 5 ملم
-مكناس، مراكش، إفران وبن سليمان: 4 ملم
-الرباط، العرائش والقنيطرة: 2 ملم
-وجدة، المحمدية، فاس، الصويرة، أسفي وسلا: 1 ملم
-الناظور، تاوريرت، طانطان، سطات، ميدلت، خريبكة، الحسيمة، تيزنيت، وسيدي إفني: أقل من ميليمترتابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
3 تعليقات
Ewa allah yarhamna ya rebbi
اللهم ارحمنا و أغثنا
اللهم صبا نافعا