قادمة من إسبانيا.. إحباط إدخال 13 كلغ من مخدر الهيروين عبر ميناء طنجة

2024-03-11 / 13:10
4
هبة بريس

أسفرت إجراءات المراقبة الحدودية المشتركة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني والجمارك بميناء طنجة المدينة، صباح اليوم الاثنين 11 مارس الجاري، عن إحباط محاولة تهريب 13 كيلوغرام من مخدر الهيروين على متن سيارة نفعية قادمة من إسبانيا.

وقد مكنت عمليات الفحص بالسكانير، التي خضعت لها السيارة المسجلة بدولة الأراضي المنخفضة (هولندا)، من العثور على حقيبة مدسوسة تحت أسفل المحرك وتحتوي بداخلها على ثلاثة عشر كيلوغراما من مواد يشتبه في كونها مخدرات صلبة.

وقد تم إخضاع الشحنات المحجوزة لفحص أولي أثبت أنها تحتوي على مخدر الهيرويين، وهو ما استدعى حجزها وإحالتها على المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية من أجل إخضاعها لخبرات تقنية وشرعية معمقة.

وقد تم فتح بحث قضائي بتعليمات من النيابة العامة المختصة مع سائق السيارة المحجوزة، وهو مواطن مغربي يحمل الجنسية الهولندية ويبلغ من العمر 63 سنة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد ارتباطاتها وامتداداتها الوطنية والدولية المحتملة.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of حزب : كل تعديل للمدونة يجب أن يتم في ظل المرجعية الإسلامية والدستور

حزب : كل تعديل للمدونة يجب أن يتم في…

2024-03-11 / 21:49
Photo of مراكش.. العثور على جثة ثلاثيني

مراكش.. العثور على جثة ثلاثيني

2024-03-11 / 21:08
Photo of تكتل الجزائر وتونس وليبيا..محاولة فاشلة لعزل المغرب

تكتل الجزائر وتونس وليبيا..محاولة فاشلة لعزل المغرب

2024-03-11 / 20:39
Photo of سؤال البرلمان ..انعكاس الإجراءات الضريبة على أثمنة الأدوبة

سؤال البرلمان ..انعكاس الإجراءات الضريبة على أثمنة الأدوبة

2024-03-11 / 20:08
Photo of للمرة الثالثة بـ6 أشهر.. السيناتور مينينديز أمام المحكمة

للمرة الثالثة بـ6 أشهر.. السيناتور مينينديز أمام المحكمة

2024-03-11 / 19:46
Photo of ارتفاع عدد السياح الذين زاروا المغرب خلال بداية 2024

ارتفاع عدد السياح الذين زاروا المغرب خلال بداية 2024

2024-03-11 / 19:39
Photo of وزيرة الإسكان الأمريكية تستقيل من منصبها

وزيرة الإسكان الأمريكية تستقيل من منصبها

2024-03-11 / 19:32
Photo of بالعربية.. رونالدو يهنئ المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان

بالعربية.. رونالدو يهنئ المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان

2024-03-11 / 19:01
Photo of ابن كيران : الدخول إلى السياسة واجب شرعي للوقوف في وجه الفساد ومواجهت

ابن كيران : الدخول إلى السياسة واجب شرعي للوقوف…

2024-03-11 / 18:45
Photo of إبراهيم دياز يختار تمثيل المغرب.. ومدرب إسبانيا يعلق على قراره

إبراهيم دياز يختار تمثيل المغرب.. ومدرب إسبانيا يعلق على…

2024-03-11 / 18:22

‫4 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق