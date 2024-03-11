التسابق لـإعلان “أول رمضان” يغضب وزارة الأوقاف

2024-03-11 / 12:16
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هبة بريس

أعربت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن أسفها الشديد لما صدر من بعض وسائل الإعلام، عشية يوم أمس الأحد، بخصوص الإعلان عن يوم بداية شهر رمضان، داعية إلى انتظار الإعلان الصحيح مستقبلا في مثل هذه المناسبة حصريا من وكالة المغرب العربي للأنباء أو من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.

وجاء في بلاغ للوزارة ” فقد تسابق بعض هذه الوسائل في افتراء الكذب على الوزارة إلى حد نشر صورة بلاغ مزور، وحيث إن التجربة دلت على أنه ميئوس من التزام بعض أصحاب هذه الوسائل بالصواب والحق وقد سبق تنبيههم سابقا، فإن الوزارة تعلن أنها أحرص على أن تبلّغ للرأي العام خبر نتيجة مراقبة الهلال بمجرد انتهاء وقت المراقبة في الجهات الجنوبية إذا لم يظهر في الشمال، وهو في حالة الأمس الساعة السابعة وسبع وثلاثين دقيقة، وبعد أربع دقائق كان البلاغ الصحيح من الوزارة قد صدر عن وكالة المغرب العربي للأنباء”.

وطالبت الوزارة “وسائل الإعلام النزيهة أن تتبين”، مضيفة “والنصيحة لعموم الناس هي أن ينتظروا الإعلان الصحيح مستقبلا في مثل هذه المناسبة حصريا من وكالة المغرب العربي للأنباء أو من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، علما بأن بعض المواقع المتهافتة قد نسبت هذا الإعلان زورا وقبل الوقت حتى لوكالة الأنباء”.

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تعليق واحد

  1. وا شكون اللي باقي يديها فيكم! على خدمتكم الزينة!
    كان علينا نصوموا مع باقي دول العالم!

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