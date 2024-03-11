انزكان : تفكيك عصابة اجرامية تتاجر في المخدرات بثلاث أقاليم بسوس

ع اللطيف بركة : هبة بريس

وضعت مصالح الدرك بالمركز القضائي لسرية انزكان، يدها على ثلاث عناصر من عصابة اجرامية متخصصة في الاتجار الداخلي للمخدرات كانت تنشط بثلاث أقاليم بجهة سوس ماسة “انزكان تارودانت و اكادير” يوم امس الأحد 10 مارس الجاري .

ووفق مصادر ” هبة بريس “فقد سقط في بداية العملية عنصر كان مكلف ب ” نقل المخدرات ” بالأقاليم المذكورة سلفا، بعد ضبطه متلبسا بتسليم كمية من المخدرات لعنصر ثالث وهو موزع بضواحي اولاد التايمة بإقليم تارودانت الذي جرى اعتقاله في نفس الزمن، والاستماع لهما، ليتم الانتقال إلى منطقة الدراركة ضواحي مدينة اكادير، حيث تم اعتقال العنصر الثالث وهو زعيم العصابة، وبعد تفتيش منزله والعثور على كميات مهمة من مخدر الشيرا والكيف وأوراق طابا، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء ودراجات نارية ومبلغ مالي مهم يرجح أنه من متحصلات البيع.

أفراد العصابة كانوا موضوع العديد من برقيات البحث صادرة عن مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني تتعلق الإتجار في المخدرات والإختطاف والإحتجاز والضرب والجرح وحيازة سلاح ناري والإتجار في المخدرات القوية.

هذا وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل إستكمال الأبحاث بإشراف من النيابة العامة المختصة.

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