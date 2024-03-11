غوتيريش: رمضان فرصة لتحقيق هدنة إنسانية في غزة

هبة بريس - وكالات

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إنهم يرغبون في التوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة، مبيناً أن شهر رمضان فرصة من أجل تحقيق ذلك.

وأضاف غوتيريش، في تصريحات أدلى بها خلال مداخلة تلفزيونية على قناة “Nove” الإيطالية، أن المدنيين هم من يدفعون الثمن الأكبر للحرب المتواصلة في غزة.

وأكد أن إسرائيل تقول إن حربها ضد حركة حماس وليس ضد الفلسطينيين، مردفاً: لكن الحقيقة هي أن الحرب تحولت إلى عقاب جماعي للفلسطينيين.

وتابع: “نريد أن نقول كفى وأن نتوصل إلى هدنة إنسانية، وشهر رمضان خير فرصة لتحقيق ذلك”.

وأشار إلى أن تواصل القصف على قطاع غزة خلال شهر رمضان “سيؤثر بشكل كبير على العالم الإسلامي”.

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