الزَّلزولي يخسر ثقة مدرب ريال ببتيس

الزَّلزولي يخسر ثقة مدرب ريال ببتيس

2024-03-11 / 11:02
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خسر الدولي المغربي عبد الصمد الزَّلزولي ثقة التشيلي مانويل بيليجريني، مدرب ريال بيتيس بسبب مستوياته المتواضعة هذا الموسم.

ورغم إعتماده عليه باستمرار بداية الموسم، إلا أن الزَّلزولي لم يقنع مدرب ريال بيتيس بمستوياته، ما جعله يستبعده من خياراته الأساسية.

ولم يخض الزَّلزولي سوى 4 دقائق خلال آخر ثلاث مباريات لفريقه ريال بيتيس، بعدما فقد ثقة مدربه، وأصبح بفضل عليه لاعبين آخرين.

ومعلوم أن عبد الصمد الزلزولي كان قد انضم إلى صفوف ريال بيتيس الصيف الماضي قادما إليه من برشلونة مقابل سبعة ملايين ونصف يورو.

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