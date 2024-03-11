6 طائرات مغربية تبدأ عمليات إسقاط المساعدات الإنسانية جوا في غزة
هبة بريس
يبدأ المغرب اليوم الاثنين، عمليات إسقاط جوي للمساعدات على شمال غزة.
وحسب مصادر عبرية، فـ”ست” طائرات نقل من طراز “هيركيوليز” تابعة لسلاح الجو الملكي المغربي في طريقها إلى إسرائيل، وسوف تهبط في مطار بن غوريون للتزود بالوقود قبل إقلاعها لإسقاط الإمدادات الإنسانية في شمال القطاع.
وأكدت أن عملية الإنزال الجوي تم تنسيقها مع إسرائيل، وأنها ستكون أول أيام شهر رمضانتابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
7 تعليقات
من المهم مواكبة المساعدات الإنسانية لغزة
مع العلم انهم تأخروا كثيرا
يجب على العرب جميعا أن يتحدوا
اللهم انصر اهل غزة حتي ي
اسمها الاراضي المحتلة، وليست اسرائيل..اقرؤوا سورة الإسرائيل، فيها و عد الله بان الارض ستعود لاصحابها عاجلا او آجلا
لعنة الله عليهم إلى يوم الدين. الكيان الصهيوني زائل بإذن الله، الله يأخذ الحق فيهم لم يحترموا هذآ الشهر الكريم.
للتزود بالوقود