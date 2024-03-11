حكيمي يتعرض لإنتقادات كبيرة بعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ريمس

حكيمي يتعرض لإنتقادات كبيرة بعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ريمس

2024-03-11 / 09:08
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ارتكب أشرف حكيمي نجم منتخب المغرب وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، خطأً فادحًا في مواجهة فريقه أمام ستاد ريمس بالدوري الفرنسي، أمس الأحد.

وتعرّض أشرف حكيمي لانتقادات كبيرة من مناصري الفريق الباريسي بعدما تسبب في خطأ فادح منح الضيوف هدف السبق.

وارتكب النجم الدولي المغربي خطأ فادحًا تسبب في هدف مُبكر بمرمى باريس بعد مرور 7 دقائق فقط من مواجهة ريمس.

ولم يُحسن حكيمي التعامل مع كرة عرضية برفقة زميله حارس المرمى كيلور نافاس، الذي بالغ في احتفاظه بالكرة داخل منطقة الجزاء، ليخطفها عمر دياكيتي مهاجم ريمس، ويمررها إلى زميله مارشال مونتيسي ليسدد بسهولة في الشباك. 

يشار إلى أن مباراة باريس سان جيرمان ضد ريمس انتهت بالتعادل هدف لمثله.

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