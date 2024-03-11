بعد قرار إسبانيا الاعتراف ب”البيرمي” المغربي.. عروض شغل لآلاف سائقي الشاحنات المغاربة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

صادقت حكومة إسبانيا على إجراءات جديدة لمطابقة رخص قيادة الشاحنات مع المغرب، تبعا للاتفاق الثنائي بين البلدين الذي ينص على الاعتراف المتبادل برخص السياقة الخاصة بالشاحنات والحافلات.

و في هذا الصدد، أصبح بإمكان سائقي الشاحنات والحافلات المغاربة التنقل على الطرق الاسبانية دون الحاجة إلى تغيير رخصة السياقة أو إجراء اختبارات نظرية وعملية للمطابقة.

موازاة مع هذا القرار، أعلنت جمعيات أرباب الشاحنات في إسبانيا حاجتها إلى الآلاف من سائقي الشاحنات المغاربة، حيث بررت الحاجة الملحة لإسبانيا لسائقين مغاربة إلى الخصاص الذي يعانيه هذا القطاع في إسبانيا والمقدر بحوالي 20 ألف سائق محترف، مما دفع العديد من الشركات الإسبانية إلى جلب سائقين من بلدان أخرى، مثل سويسرا وموناكو وأندورا، وقريبا من المغرب.

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