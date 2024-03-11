السلطات تسمح بفتح الحمامات طيلة أيام الأسبوع خلال شهر رمضان

2024-03-11 / 10:00
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هبة بريس - الرباط

ستعود الحمامات التقليدية والرشاشات، بمختلف مدن المملكة، الى فتح أبوابها طيلة أيام الأسبوع خلال شهر رمضان الكريم.

مصدر هبة بريس، أكد أن مصالح السلطات المحلية أبلغت أصحاب الحمامات التقليدية، بعدد من المدن، بقرار فتح أبوابها طيلة أيام الأسبوع خلال الشهر الكريم.

وأضاف ذات المصدر، أن عددا من مهنيي الحمامات استقبلوا القرار الجديد بتنويه وفرح كبيرين، معبرين عن آملهم في استمراره بعد شهر رمضان الكريم، لتزامنه مع التساقطات المطرية الأخيرة.

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‫5 تعليقات

  5. يا سلام على هدا هم ايسقيو الحديقات و اعمرو المسبح و المواطنين الفقراء احرموهم من الاستحمام مع هد اللي كل النهار تسمع اخبار اقولو الجفاف و الجريحة و حادكين في التصدير لاروبا ووو الخضار و الفواكه و الزيوت و المواطن كل النهار مع الغلاء في كل شيء لاحولة ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.

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