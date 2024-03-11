ناصر الخليفي يعلق على أنباء رحيل كيليان مبابي

علق ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، على أنباء رحيل كيليان مبابي، نجم الفريق، مع انتهاء عقده الصيف المقبل.

وقال الخليفي، في تصريحات أبرزتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية: “قلنا في بداية الموسم، إننا نريد بناء فريق للمستقبل.. نريد لاعبين يمكنهم اللعب معًا لمدة 6 أو 8 سنوات أخرى”.

وأضاف: “لدينا أصغر فريق في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وهو من أفضل 10 فرق أوروبية”.

وتحدث الخليفي أيضًا عن مغادرة بعض نجوم الفريق الباريسي، الصيف الماضي، قائلًا: “رحيل ميسي ونيمار وراموس هو جزء من المشروع”.

وتابع: “إنهم أشخاص رائعون، وكانوا أيضًا لاعبين جيدين للغاية، يا له من شرف أنهم لعبوا لفريقنا.. لكن الآن لدينا مرحلة جديدة”.

وربطت العديد من التقارير الصحفية مبابي مؤخرا بالانتقال إلى ريال مدريد، الساعي منذ فترة طويلة لاستقطاب النجم الفرنسي.

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