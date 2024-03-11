بنك المغرب: “سعر صرف الدرهم ارتفع مؤخرا مقارنة باليورو و الدولار”

2024-03-11 / 10:38
4

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ارتفع بنسبة 0,84 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وبنسبة 0,31 في المائة مقابل الأورو، خلال الأسبوع الممتد من 29 فبراير إلى 06 مارس.

وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأورد المصدر ذاته، أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت بتاريخ فاتح مارس 361,5 مليار درهم، بارتفاع نسبته 0,9 في المائة من أسبوع لآخر، وارتفاع بنسبة 8,6 في المائة على أساس سنوي.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of “نتعاونو على الخير”.. سنطرال دانون تساهم بـ 90 ألف فطور وتوزع 8000 سلة غذائية

“نتعاونو على الخير”.. سنطرال دانون تساهم بـ 90 ألف…

2024-03-11 / 17:55
Photo of أمام الحكومة.. الصديقي يستعرض تموين الأسواق بالمواد الغذائية خلال شهر رمضان

أمام الحكومة.. الصديقي يستعرض تموين الأسواق بالمواد الغذائية خلال…

2024-03-11 / 17:38
Photo of سلطات إسبانيا تستجيب ل”كومادير” و تتحرك لحماية شاحنات السلع المغربية

سلطات إسبانيا تستجيب ل”كومادير” و تتحرك لحماية شاحنات السلع…

2024-03-11 / 16:27
Photo of الـCDG والـONCF يوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية

الـCDG والـONCF يوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية

2024-03-11 / 15:45
Photo of قبيل رمضان.. أسعار الحمص المستورد تنخفض و العدس يرتفع

قبيل رمضان.. أسعار الحمص المستورد تنخفض و العدس يرتفع

2024-03-11 / 13:25
Photo of بعد قرار إسبانيا الاعتراف ب”البيرمي” المغربي.. عروض شغل لآلاف سائقي الشاحنات المغاربة

بعد قرار إسبانيا الاعتراف ب”البيرمي” المغربي.. عروض شغل لآلاف…

2024-03-11 / 11:14
Photo of بلجيكي يستغل مشكلا تقنيا في بنكه ويسحب 90 الف اورو دون خصم من حسابه

بلجيكي يستغل مشكلا تقنيا في بنكه ويسحب 90 الف…

2024-03-11 / 09:16

المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب .. ارتفاع الدرهم مقابل الدولار

2024-03-10 / 14:38
Photo of إغلاق 145 وكالة بنكية بالمغرب

إغلاق 145 وكالة بنكية بالمغرب

2024-03-08 / 23:28
Photo of تحاليل “أونسا” تكشف سلامة الفراولة المغربية المصدرة من فيروس “نوفو”

تحاليل “أونسا” تكشف سلامة الفراولة المغربية المصدرة من فيروس…

2024-03-08 / 15:07

‫4 تعليقات

  4. بنك المغرب هو من يحدد سعر الصرف
    الأمر و ما فيه هو الترويج لتعويم الدرهم و معايشة نفس مصير دولة مصر

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق