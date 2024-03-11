قبيل رمضان.. أسعار الحمص المستورد تنخفض و العدس يرتفع

2024-03-11 / 13:25
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

يحل شهر رمضان بالمملكة المغربية يوم غد الثلاثاء وفق ما أعلنته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، حيث و استعدادا لهذا الشهر الكريم شرعت أغلب الأسر في اقتناء ما يلزمها من مؤونة و مواد غذائية.

من بين المواد الاستهلاكية التي يكثر عليها الطلب خلال هذا الشهر الفضيل نذكر الحمص و العدس اللذان يعتبران من أهم مكونات الحريرة التي تزين موائد إفطار المغاربة في رمضان.

و رغم أن الطلب يكون مرتفعا على الحمص، غير أن سعر بيعه في الأسواق شهد انخفاضا في الأيام الماضية، حيث انخفض سعر الكيلوغرام الواحد من الحمص المستورد من 24 درهم إلى 19 درهم، فيما ارتفع سعر العدس المحلي ليصل إلى 25 درهما بينما العدس المستورد من كندا ظل سعره في حدود 15 درهم.

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‫7 تعليقات

  4. نعلم ان شهر رمضان الكريم جاء ما بين أواخر الشتاء وبداية فصل الربيع وهذا يتطلب منا أكل وجبة الحريرة التي تكون الطبق الرسمي في مائدة الإفطار لهذا يجب الحكومة بانخفاض في القطاني بشتى أنواعه… رمضان كريم وكل عام وانتم بخير.

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  5. قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ( كولوا من عدسها وفومها وبصلها….) وهذا دليل على ان القطاني مفيدة جدا للجسم ولكن للاسف الشديد ارتفاع اسعار ها جعل المواطن البسيط يبتعد عنها …

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  7. المواطنون يعانون من سوء التغذية وذالك راجع الغلاء المعيشي وارتفاع الأسعار والجودة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

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