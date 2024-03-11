مصر.. المحكمة تغرم شيرين عبد الوهاب بتهمة “السب والقذف”
قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بتغريم الفنانة شيرين عبد الوهاب خمسة آلاف جنيه (100 دولار أمريكي)، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، إثر إدانتها بـ”السب والقذف” على مواقع التواصل الاجتماعي ضد مواطنها المنتج محمد الشاعر.
واستندت المحكمة في قرارها إلى شهادة الشاعر، بالإضافة إلى تقرير الفحص الفني للفيديوهات التي قدمها المنتج في بلاغه، إذ أثبتت بالفعل تلك المقاطع تعدي الفنانة عليه بالسب والقذف.
وكانت النيابة العامة أحالت الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى محكمة جنح الشيخ زايد في الثالث من فبراير الماضي؛ للنظر في الدعوى الجنائية رقم 2070 لسنة 2023 التي أقامها المنتج محمد الشاعر، بتهمة السب والقذف والتشهير.
واتهم المنتج محمد الشاعر شيرين عبد الوهاب بالتعدي عليه بالسب والقذف والتشهير دون وجه حق خلال مؤتمر صحفي مصور ومنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما أدى إلى قيام آخرين بسبّه وقذفه عبر رسائل موقع “إنستغرام”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
7 تعليقات
ما كان عليها السب والشتم لأن القانون واضح ..
شيرين عبد الوهاب فنانة محترمة وما فعلته غير أخلاقي..
العدالة تأخذ مجراها …
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من اسخط الله في رضا الناس سخط الله عليه…) استغفر الله عسى ان يغفر لك.
القانون فوق كل شيء كيفما كان مهامه في المجتمع ، وهذا ما تستحقه .
نتمنى من العدالة ان تأخذ هذه القضية بعين الاعتبار وتحكم بالعدل والانصاف.
الفنانة المصرية شرين عبدالوهاب فنانة رائعة لها صوت حنين لا أظن أنها تفعل ذالك ليس من شيمها واخلاقها الله يهدي الجميع.