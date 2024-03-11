أول أيام رمضان.. شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على غزة

2024-03-11 / 09:35
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هبة بريس - وكالات

استُشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، فجر الإثنين، أول أيام شهر رمضان، في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت منازل بمناطق متفرقة من قطاع غزة.

وقصفت الطائرات الإسرائيلية منزلا في مدينة غزة اليوم الإثنين مما أسفر عن استشهاد 16 شخصا.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم عن مصادر طبية في القطاع، قولها إن 16 مواطنا أغلبهم من الأطفال والنساء، استشهدوا وأصيب العشرات بجروح مختلفة، بعد قصف طيران الاحتلال لمنزل يعود لعائلة أبو شمالة في حي الصبرة بمدينة غزة”.

وقال شهود عيان إن 3 أشخاص استشهدوا وأصيب عدد آخر جراء قصف الطائرات الإسرائيلية منزل عائلة بركات في حي الجنينة شرقي مدينة رفح.

كما شنت المدفعية قصفاً عنيفاً على المناطق الشرقية لمدينة رفح، إضافة لاستهداف أرض زراعية قرب الحدود المصرية الفلسطينية في حي السلام بالمدينة نفسها.

وهزت انفجارات عنيفة المناطق الجنوبية لمدينة خان يونس جراء قصف جوي استهدف أراضي زراعية ومنازل خالية.

وفي شمالي القطاع، قال جهاز الدفاع المدني الفلسطيني، في بيان مقتضب، إن طواقمه تمكنت من انتشال عدد من الشهداء والجرحى بعد استهداف الطائرات منزل عائلة أبو ناصر في بلدة بيت لاهيا.

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‫7 تعليقات

  4. لا حول ولا قوة الا بالله اللهم هذآ منكر في حق الشعب الفلسطيني اللهم انصرهم على القوم الظالمين.

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