طقس الإثنين.. جو بارد مع قطرات مطرية بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الاثنين، أن يكون الطقس باردا نسبيا مع تكون صقيع محلي، خلال الصباح والليل، بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، مع نزول أمطار ضعيفة ومتفرقة خلال الليل بمنطقة طنجة واللوكوس والريف وشمال المنطقة الشرقية، فيما ستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بجميع ربوع المملكة.

كما يرتقب هبوب رياح محليا قوية نوعا ما بكل من السواحل الوسطى، وشمال الأقاليم الجنوبية وغرب الواجهة المتوسطية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 01 – و 05 درجات بمرتفعات الأطلس والريف وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 12 و 18 درجة بالأقاليم الجنوبية، والجنوب الشرقي و بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي الوسطى، وستكون ما بين 06 و 11 درجات في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الارتفاع.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقوي إلى جد قوي الهيجان ما بين طنجة وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طرفاية والعيون، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل الأخرى.

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