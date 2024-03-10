باب سبتة : حجز أزيد من 26 كلغ من مخدر الشيرا

هبة بريس -

جرى خلال عملية مشتركة لعناصر الجمارك والأمن الوطني، اليوم الأحد على مستوى معبر باب سبتة ، ضبط وحجز أزيد من 26 كلغ من مخدر الشيرا.

وأفاد مصدر جمركي أن عناصر الجمارك والأمن الوطني تمكنت على مستوى منطقة مغادرة المركبات من إحباط محاولة تهريب 26.8 كلغ من مادة الشيرا ، كانت مخبأة بعناية داخل خزان وقود سيارة خفيفة مسجلة بإسبانيا ، يقودها مغربي مقيم بالخارج .

كما مكن تفتيش الموقوف ، حسب المصدر ، من مصادرة مبالغ مالية بقيمة 5600 يورو لم يتم التصريح بها .

وخلص المصدر إلى أنه تمت إحالة سائق السيارة على الشرطة القضائية لتعميق البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما قامت الجمارك بحجز السيارة والمخدرات و العملة المحجوزة لفائدة البحث.

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