التبرع بالدم

بنكُ الدَّم بمستشفى سطات بِلادَم ومرضى يصارعون الموت

2024-03-10 / 21:31
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

أكدت مصادر هبة بريس، أن بنك الدم بمستشفى الحسن الثاني بسطات يعرف شُحا كبيرا بسبب ضعف الاقبال من لدن المتبرعين بهذه المادة الحيوية التي لها الفضل الكبير في انقاذ أرواح المواطنين من المرضى والمصابين وضحايا حوادث السير.

بنك الدم هذا، المتواجد بقلب بناية بإحدى أطراف مستشفى الحسن الثاني بسطات، تبدو حركة المتبرعين به شبه متوقفة، عدا مبادرات شحيحة من هنا وهناك، وهو ما يتطلب وقفة رجل واحد ونحن نعيش أياما مباركة، للتسابق نحو هذا المرفق لمد سواعدنا جميعا لانقاذ المرضى والجرحى والمسنين، ضمن مبادرة التبرع بالدم التي تحمل في طياتها الروح العالية واللمسة الإنسانية وقيم التضامن داخل المجتمع المغربي، وتعكس الاهتمام الخاص الذي يوليه الملك محمد السادس من خلاله توجيهاته في هذا الإتجاه لتعزيز كل الأعمال ذات الطابع التطوعي، والارتقاء بالتبرع بالدم إلى مصاف الأولويات الوطنية للصحة العمومية وعنصرا للسلامة الصحية بامتياز.

وقد توصلت هبة بريس، بمايشبه نداءات استغاثة لمواطنين وجدوا صعوبة بالغة في الحصول على هذه المادة الحيوية، ومنهم من شد الرحال صوب مدينة البيضاء، ومنهم من لازال ينتظر، ويأمل أن تجود سواعد العباد.

مواطن آخر ناشد انقاذ والدته التي تصارع الموت وهي في حاجة ماسة لجرعات من الدم من فصيلة O-، فيما عزت مصادر طبية الأمر إلى عزوف المتبرعين، وارتفاع الحالات المرضية وضحايا حوادث السير بالطرقات، ناهيك عن استهلاك كميات كبيرة من الدم، مضيفا أن بنك الدم بالمستشفى في حاجة ماسة ودائمة للتبرع بالدم، لأن حالات الإصابة بالنزيف جراء حوادث الطرق لا تتوقف، ومعدلاتها في تتزايد مخيف…فهل من متبرع..

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‫10 تعليقات

  2. مبادرة التبرع بالدم التي تحمل في طياتها الروح العالية واللمسة الإنسانية وقيم التضامن داخل المجتمع المغربي

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  10. كتعطي الدم مكجاوبوكش بنوع الفاصلة ولا يعطيوك بطاقة دفعت الدم بمسجد في بوخالف بطنجة مؤخرا لم اتوصل بمساج نوع الدم ولا شيء

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