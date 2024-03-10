“ماركا” الإسبانية”: إبراهيم دياز يختار اللعب للمنتخب المغربي بشكل نهائي

2024-03-10 / 21:24
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هبة بريس - الرباط

قالت صحيفة “الماركا “الاسبانية ، ان اللاعب ابراهيم دياز اختار اللعب للمنتخب المغربي بشكل نهائي ، مسيرة إلى أن قاره لارجعة فيه .

وأوردت الصحيفة الاسبانية المتخصصة في أخبارة الرياضة وكرة القدم ، أن قرار دياز تم التفكير فيه مليًا، لكنه لا رجعة فيه بحيث من المنتظر أن يستدعيه المنتخب المغربي للمباريات الودية هذا الشهر على أرضه ضد أنغولا (22 مارس) وموريتانيا (26 مارس).

وأردفت” الماركا “:إنه لأمر مؤسف ان تفقد اسبانيا إبراهيم . ولن يكون ذلك بسبب نية الشاب، الذي انتظر حتى اللحظة الأخيرة بلده الأصلي حيث قرر في النهاية اللعب مع المغرب، الذي يتابعه منذ سنوات عديدة، وتحديدًا منذ كأس العالم 2018 في روسيا.. لقد بذل المغرب قصارى جهده مع إبراهيم، وهو ما لم تفعله إسبانيا..”

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