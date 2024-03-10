“جمهورية القبائل” تستعد لإعلان الإستقلال عن الجزائر

2024-03-10 / 20:45
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هبة بريس - الرباط

عقد المجلس الأعلى لأمن القبائل ، الثلاثاء الماضي،اجتماعا استثنائيا بقيادة زعيم الحكومة المؤقتة للقبائل ( فرحات مهني)، ندد فيه بالاستفزاز الأخير للجزائر تجاه المغرب بخصوص مسرحية احتضان “حزب الريف ” ، ومعتبرا الخطوة فخ ضد القبائل.

وسلط بيان المجلس الاعلى للقبائل ، الضوء على الوضع الجيوستراتيجي الإقليمي وتقييم التأثيرات المحتملة على البيئة الدولية، لافتا إلى أن الأولوية كانت لأجندة الحركة الثورية القبلية والحكومة المؤقتة للقبائل. حول تصاعد التوترات الناجمة عن السياسات الاستبدادية والتدخلات الجزائرية في شؤون القبائل.

وأعلن مجلس القبائل جدولا زمنيا محددا ينص على على إعلان استقلال منطقة القبائل من جانب واحد في 20 أبريل 2024، إذا لم تتخذ السلطات الجزائرية إجراءات لتهدئة الأوضاع في البلاد. السنة القادمة ، كما قام المجلس بتذكير المنتظم الدولي بتاريخ حركة القبائل وتأسيسها، مؤكدًا أنها تمثل إرادة الشعب القبائلي وتسعى لتحقيق حقوقه واستقلاله بموجب القوانين الدولية.

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